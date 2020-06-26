BIST 115.163
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 388,83
HABER /  GÜNCEL

İçileri Bakanlığı'ndan 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' genelgesi

Anadolu Ajansı

Son dakika gelişmesine göre; İçişleri Bakanlığı, "İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları temizlik, maske, mesafe şartıyla 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek." açıklamasında bulundu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. 

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek. 

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi! Semptom sayısı 11'e yükseldi
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
İBB 8 milyona mal olan Fatih tablosunu böyle satın aldı
Selvi'den bomba kulisler! Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor, kabinede değişimler olacak
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e Almanya'da dayak! Gıkını çıkarmadan oradan ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Skoda Kodiaq 2020 kaç para fiyat listesi Survivor ödül oyunu oldu
Sultanbeyli'de 2 çocuk annelerini odaya kilitledi
Trabzonspor Ankaragücü karşısına 72'nci kez çıkıyor
Açıklise sınavı ne zaman 2020 AÖL 2. dönem sınav tarihleri
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yarın sokağa çıkma yasağı (27 Haziran) kaçta başlıyor kaç bitiyor?
Yorumlar