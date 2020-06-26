İçileri Bakanlığı'ndan 'İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri' genelgesi

Son dakika gelişmesine göre; İçişleri Bakanlığı, "İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları temizlik, maske, mesafe şartıyla 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek." açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.