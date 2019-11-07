İçerde dizisiyle ünlenen Bensu Soral makyajsız paylaştı takipçileri şaştı kaldı
Son olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde rol alan Bensu Soral, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Türkiye-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk' filminde rol alacak olan Bensu Soral, bu sefer oyunculuğuyla değil de paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Instagram hesabında 3.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Soral, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.
Güzelliğiyle dizilerin ve reklam filmlerinin sevilen yüzü haline gelen Bensu Soral'ın paylaştığı bu fotoğraf, kısa süre içerisinde çokça etkileşim aldı. Soral'ın makyajsız halini görenler, bu haliyle bile güzel olduğunu savundu.
Meryem karakterini canlandıracak: Öte yandan Bensu Soral, Mest-i Aşk filminde, genç bir kadının hayatında yaşayabileceği birçok kötülüğü peş peşe yaşamış, Meryem adında bir karakteri canlandıracak. 'Mest-i Aşk', 2020 yılında vizyona girecek.
Peki Bensu Soral kimdir?
Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır.