İçerde dizisiyle ünlenen Bensu Soral makyajsız paylaştı takipçileri şaştı kaldı

Türkiye-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk' filminde rol alacak olan Bensu Soral, bu sefer oyunculuğuyla değil de paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Instagram hesabında 3.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Soral, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.