İçerde dizisiyle ünlendi Bensu Soral'ın küvet pozuna yüzbinlerce beğeni geldi
Show TV'de 2 sene önce yayınlanan İçerde dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Bensu Soral'ın sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kariyerinde Tatlı Küçük Yalancılar, Vicdan ve Yol Ayrımı dizilerinde rol alan ancak İçerde dizisiyle yıldızını parlatan Bensu Soral, tatiline tam gaz devam ediyor. Sosyal medya hesabından tatilden fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Soral, son fotoğrafıyla olay oldu.
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Son zamanlarda küvet pozlarıyla dikkat çeken ünlülerin arasına oyuncu Bensu Soral da katıldı. Bikinisiyle küvette poz veren Soral'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Boşanacak mı?: Son olarak geçtiğimiz yıl Hakan Baş ile boşanacakları iddaları ortaya atılan Soral, o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
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Peki Bensu Soral kimdir?: Bensu Soral, 2 Şubat 1991 tarihinde Bursa, İnegöl’de doğmuştur.
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