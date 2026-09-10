Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Galatasaray sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yeni kontrat imzalamadı. Yıldız oyuncu transfer dönemi kapanana kadar herhangi bir kulübe de transfer olmadı. Ancak deneyimli oyuncu için sürpriz talip çıktı.

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın haberine göre El Kaabi'nin sakatlığının üzerine Olympiakos, Mauro Icardi ile transfer görüşmelerine başladı.

Icardi en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Yunan ekibi ve Icardi'nin menajeri resmi görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Mauro Icardi, 137 maçta 77 gol atarken 25 asist yaptı.