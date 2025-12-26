BIST 11.268
Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Arjantinli oyuncu, takipçileri tarafından "hamile mi?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi? - Resim: 1

Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı zorlu süreci geride bırakmasının ardından, Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile aşk yaşıyor.

Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi? - Resim: 2

Çift, sık sık birlikte paylaştıkları aşk dolu fotoğraflarla dikkat çekiyor ve özel yaşamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi? - Resim: 3

Suárez’in son paylaşımı, bir bebek pusetinin de yer aldığı bir kareyi içeriyordu.

Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi? - Resim: 4

Bu detay, takipçilerinin dikkatini çekerek, "Çift bebek mi bekliyor?" gibi yorumların yapılmasına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı yorumlar ve beğenilerle hızla tepki verdi.

