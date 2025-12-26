Icardi'nin sevgilisi China Suárez'ın paylaşımı akılları karıştırdı! Hamile mi?
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Arjantinli oyuncu, takipçileri tarafından "hamile mi?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.
Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı zorlu süreci geride bırakmasının ardından, Arjantinli oyuncu ve model China Suárez ile aşk yaşıyor.
Çift, sık sık birlikte paylaştıkları aşk dolu fotoğraflarla dikkat çekiyor ve özel yaşamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Suárez’in son paylaşımı, bir bebek pusetinin de yer aldığı bir kareyi içeriyordu.
Bu detay, takipçilerinin dikkatini çekerek, "Çift bebek mi bekliyor?" gibi yorumların yapılmasına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımı yorumlar ve beğenilerle hızla tepki verdi.