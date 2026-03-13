Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma...
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir gündemden düşmeyen boşanma süreciyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Yıldız futbolcu, İtalyan yasalarına göre zorunlu olan bir yıllık ayrılık süresinin tamamlandığını belirterek kesin boşanma sürecinin başladığını açıkladı.
''ZAFER DOLU BİR ÖPÜCÜK''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, son bir yıldır medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
“Boşanmayı ben istedim. Adalete uydum ve bugün sonuç ortaya çıktı” diyen Icardi, paylaşımında “zafer dolu bir öpücük” sözleriyle süreci noktaladığını belirtti.
2014 yılında evlenen Icardi ve Wanda Nara çiftinin Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor. Çift, son yıllarda yaşanan ihanet iddiaları ve velayet tartışmalarıyla sık sık gündeme gelmişti.
İCARDİ'DEN UZUN AÇIKLAMA
Icardi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: