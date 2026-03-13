BIST 13.033
DOLAR 44,19
EURO 50,80
ALTIN 7.266,56

Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma...

Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir gündemden düşmeyen boşanma süreciyle ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma... - Resim: 1

Yıldız futbolcu, İtalyan yasalarına göre zorunlu olan bir yıllık ayrılık süresinin tamamlandığını belirterek kesin boşanma sürecinin başladığını açıkladı.

15
Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma... - Resim: 2

''ZAFER DOLU BİR ÖPÜCÜK''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, son bir yıldır medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Boşanmayı ben istedim. Adalete uydum ve bugün sonuç ortaya çıktı” diyen Icardi, paylaşımında “zafer dolu bir öpücük” sözleriyle süreci noktaladığını belirtti.

25
Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma... - Resim: 3

2014 yılında evlenen Icardi ve Wanda Nara çiftinin Francesca ve Isabella adında iki kızı bulunuyor. Çift, son yıllarda yaşanan ihanet iddiaları ve velayet tartışmalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

35
Icardi Wanda Nara hakkında son gelişmeyi duyurdu! Kesin boşanma... - Resim: 4

İCARDİ'DEN UZUN AÇIKLAMA

Icardi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

45