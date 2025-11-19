Icardi ve China Suarez'den yeni kare! Aşkları dolu dizgin...
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, güzel sevgilisi China Suarez ile yeni bir kare yayınladı. Ünlü futbolcu, paylaştığı kare ile takipçilerinden beğeni aldıu. İkiliye ait yeni bir kareyi Instagram hesabından kalp emojisi ile paylaşan Icardi aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Arjantinli yıldız, geçtiğimiz aylarda model ve sunucu Wanda Nara ile yaşanan çalkantılı ayrılığın ardından yeni ilişkisini duyurmuş, China Suarez ile verdiği pozlarla gündeme oturmuştu.
İlişkilerini saklamayan ve sık sık ortak pozlarını takipçileriyle buluşturan ikili, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Çiftin paylaştığı romantik fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.