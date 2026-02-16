Icardi ve China Suarez'den güzel haber! Bebek geliyor mu?
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile oyuncu China Suárez hakkında Arjantin basınından bomba gibi bir iddia geldi. Çiftin ilişkilerinde yeni bir döneme girdikleri ve bu gelişmenin müjdeli bir haber olarak nitelendirildiği öne sürüldü.
Uzun süredir magazin dünyasının dikkatle takip ettiği Icardi ve China Suárez çiftiyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar, büyük yankı uyandırdı.
Arjantin merkezli haber kanalı C5N, Icardi ve China Suárez’in bebek beklediğini belirtti.
Haberi yayımlayan medya kuruluşu, çiftin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflara dayanarak, özellikle China Suárez’in bazı karelerinde göbeğini tuttuğu anların bu iddiayı güçlendirdiğini aktardı.
Geçtiğimiz günlerde Suárez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" demişti.