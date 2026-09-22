Icardi o paylaşım sonrası yandı! 73 yıl ceza aldı...

MAURO ICARDI'DEN BAKANLIĞA SERT TEPKİ

Kararın ardından Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığın paylaşımına yanıt verdi. Elindeki İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, belgesinin nasıl geçersiz sayıldığını sorguladı.

Icardi, paylaşımında şunları söyledi:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hâle getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın."