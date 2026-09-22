Icardi o paylaşım sonrası yandı! 73 yıl ceza aldı...
Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin süresi dolan ehliyetle araç kullandığını açıklayarak futbolcuyu trafikten men etti. Icardi ise İtalyan ehliyetinin 2029'a kadar geçerli olduğunu söyleyerek bakanlığa tepki gösterdi.
Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'yi 2099 yılına kadar trafikten men etti. Bakanlık, sosyal medyada yayılan bir videonun ardından futbolcunun ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettiğini duyurdu.
ICARDI'NİN SÜRESİ DOLAN EHLİYETİ VİDEOYLA ORTAYA ÇIKTI
Bakanlığın açıklamasında, Icardi'nin araç kullandığı sırada yaşananlara da yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Icardi, süresi dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia 'la China' Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik."
Bakanlığın paylaştığı videoda, Arjantinli futbolcunun süresi geçmiş ehliyetine ait bilgiler ile kendisine verilen ceza da gösterildi. Açıklamada, men kararının geçici olduğu ve Icardi'nin ehliyetini yenilemesi gerektiği vurgulandı.
MAURO ICARDI'DEN BAKANLIĞA SERT TEPKİ
Kararın ardından Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden bakanlığın paylaşımına yanıt verdi. Elindeki İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, belgesinin nasıl geçersiz sayıldığını sorguladı.
Icardi, paylaşımında şunları söyledi:
"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hâle getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın."
EHLİYET TARTIŞMASINDA AVRUPA AYRINTISI
Arjantinli oyuncu, ehliyet dönüşümüyle ilgili kurala da dikkat çekerek şöyle devam etti:
"Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."