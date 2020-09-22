'İç savaş' çıkışı sonrası gözaltına alındı iddiaları! Cübbeli Ahmet'ten olay ses kaydı

İstanbul Başsavcılığı, 'bilgisine başvurmak' üzere Cübbeli'yi ifadeye çağırdı.

Ünlü, daha önce söylediği iddiasını bir kez daha tekrarlayarak "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Ünlü'nün dün akşam gözaltına alındığı iddia edildi.

Cübbeli Ahmet ise bugün bir ses kaydı yayınlayarak "Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim" diye konuştu.

"Yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar"

Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter hesabından yayınladığı ses kaydında şu ifadeleri kullandı: Gözaltıma alındığıma dair bazı haberler dolaşıyor. Böyle bir şey yok. Aslında sizlere görüntülü bir şekilde ulaşmak isterdim. Yanımda bunu yapacak kimse yok. Çok kişi arıyor. İnsanları paniğe sokmamak adına ses kaydı almak istedim. Emniyetten bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Buna icabet edeceğim. Arkadaşlarımız yanlış bilgilerle paniğe kapılmasınlar."

Savcılık bilgisine başvurmak üzere çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.