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İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya cesur tatil pozlarıyla olay oldu.

İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

Fox TV'nin 4 sezondur ekrana gelen Yasak Elma dizisine geçtiğimiz aylarda dahil olan 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, Cansu karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla seyirciden tam not almayı başardı. 

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İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

Dizide Hasan Ali’nin uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğeni olan Nilperi Şahinkaya, Cansu karakteriyle zaman zaman seyirciyi kızdırıyor. 

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İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın son bölümüne Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurmuştu. 

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İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti

Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu. 

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