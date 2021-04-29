İç çamaşırsız pozunu paylaştı! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla nefes kesti
FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya cesur tatil pozlarıyla olay oldu.
Fox TV'nin 4 sezondur ekrana gelen Yasak Elma dizisine geçtiğimiz aylarda dahil olan 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, Cansu karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu, başarılı oyunculuğuyla seyirciden tam not almayı başardı.
Dizide Hasan Ali’nin uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğeni olan Nilperi Şahinkaya, Cansu karakteriyle zaman zaman seyirciyi kızdırıyor.
Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen Yasak Elma'nın son bölümüne Cansu'nun silahlı saldırısı damga vurmuştu.
Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.