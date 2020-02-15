İç çamaşırsız poz veren İşte Benim Stilim Sibel Arna orta parmak hareketiyle şok etti

Sibel Arna Kimdir?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sunucu Sibel Arna, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesini kazandı ve bu fakülte içerisinde bulunan İşletme bölümünden başarılı bir şekilde mezun oldu.