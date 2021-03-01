İç çamaşırsız frikik verdi kocası paylaştı! EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas'tan olay poz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun karakterini canlandırmasıyla akıllarda kalan Naz Elmas frikik verdiği kareyi eşinin paylaşması şok etti.
ATV'nın uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun olarak rol alan Naz Elmas'ın dizi macerası kısa sürmüştü. Senaryo gereği dizideki rolü biten Elmas, diziye veda etmişti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrası Kanal D'nin reytinglerde hüsrana uğrayan Babam Çok Değişti dizisine katılan Naz Elmas'ın burada da suratı gülmemişti. Naz Elmas'ın da kadroya katılmasının ardından dizi Ocak ayında ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.
2 dizi projesi sonrası bir süredir ekranlardan uzak durmayı tercih eden Naz Elmas sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başladı.
Instagram hesabında 408 bin takipçisi bulunan Naz Elmas günlük yaşamına dair pozlarını sıklıkla hayranlarıyla paylaşıyor.