İç çamaşırsız frikik verdi kocası paylaştı! EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas'tan olay poz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrası Kanal D'nin reytinglerde hüsrana uğrayan Babam Çok Değişti dizisine katılan Naz Elmas'ın burada da suratı gülmemişti. Naz Elmas'ın da kadroya katılmasının ardından dizi Ocak ayında ekranlara veda etmek zorunda kalmıştı.