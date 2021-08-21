İç çamaşırsız dans edip paylaştı! Gülşen'e tepki yağdı: Keşke eşine gönderse, bir anneye yakışmadı
Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen son paylaşımıyla sosyal medyayı karıştırdı.
Geçtiğimiz ay Alaçatı konserinde sevenleriyle buluşan pop müziğin sevilen ismi Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.
İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere Gülşen "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu." demişti.
Sadece kendim karar verebilirim: "Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum." diyen Gülşen "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve varolmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi." ifadelerini kullanmıştı.
Barış içinde yaşama: Eleştirilerle ilgili Gülşen "Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye.. " diye konuşmuştu.