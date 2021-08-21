İç çamaşırsız dans eden Gülşen'e tepki yağdı: Keşke eşine gönderse, bir anneye yakışmadı

Sadece kendim karar verebilirim: "Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum." diyen Gülşen "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve varolmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi." ifadelerini kullanmıştı.