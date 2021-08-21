İç çamaşırsız cüretkar poz! Ozan Dolunay'ın aşkı Pelinay Yiğit'e yaptığı yorum olay oldu
Son olarak Bizi Ayıran Çizgi dizisinde seyirci karşısına çıkan Ozan Dolunay'ın model aşkı Pelinay Yiğit'in iç çamaşırsız pozuna yaptığı yorum olay oldu.
Bizi Ayıran Çizgi, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü Günde, Zalim İstanbul dizilerindeki başarısıyla geniş kitlelere ulaşan 31 yaşındaki Ozan Dolunay geçtiğimiz aylarda gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda ""Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı" diyen Dolunay, paylaştığı bu fotoğrafla aşkını ilan etmişti.
Aşk ilanı sonrası çift Çeşme'ye tatile çıkmıştı. Deniz kenarında şezlonglarda sohbet ederek, güzel havanın tadını çıkaran sevgililer, öpüşmeye doyamamıştı.
Instagram hesabında 177 bin takipçisi bulunan genç güzel cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.