İç çamaşırsız cesur pozuyla Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir nefesleri kesti

Yayınlanan her bölümüyle pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur dizisi, final yapmak için gün saymaya başladı. Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanmış ve Yamaç yepyeni bir Çukur'a uyanmıştı.