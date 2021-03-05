İç çamaşırsız cesur pozuyla Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir nefesleri kesti
Ekrana veda etmeye hazırlanan Çukur dizisine katılan Çağla Demir'in cesur pozları olay oldu.
Yayınlanan her bölümüyle pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur dizisi, final yapmak için gün saymaya başladı. Çukur dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde 2 yıllık bir zaman atlaması yaşanmış ve Yamaç yepyeni bir Çukur'a uyanmıştı.
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Sinan Öztürk'ün yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.
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Genç oyuncu Çağla Demir sevilen dizide rol alacak.
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Dizide Leyla karakterine hayat verecek olan Çağla Demir, kısa sürede gündem oldu.
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