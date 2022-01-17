İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu
UŞAK'ta vukuatlarıyla sık sık haberlere konu olan doktor Barış Yağcı'nın karıştığı son olay herkesi şok etti.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti.
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Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi.
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Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.
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Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu.
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