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İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

UŞAK'ta vukuatlarıyla sık sık haberlere konu olan doktor Barış Yağcı'nın karıştığı son olay herkesi şok etti.

İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. 

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İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. 

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İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

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İç çamaşırının çıkarıldığını görünce iğrenç olay ortaya çıktı! Uşak'ta sapık doktor Barış Yağcı kabusu

Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu.

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