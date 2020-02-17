İç çamaşırını göstermişti Zeynep Alkan yine olay pozlar verdi
Oyuncu yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Paris'teki bir otelde çekilmiş pozlarıyla yine kendinden söz ettirdi
Sürekli olarak sosyal medyada yaptıklarıyla gündeme gelen Zeynep Alkan, yine Instagram hesabından seksi pozlarını paylaştı. Son olarak bir YouTube kanalında iç çamaşırını göstererek herkesi şoke eden Alkan, bu sefer göğüs dekolteli mini elbisesiyle cam kenarında poz verdi.
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Eğitimine yurt dışında devam eden ve geçtiğimiz aylarda sinema filmi Kırk Yalan'da rol alan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı Instagram'dan Paris'te kaldığı otel odasından paylaşımlar yaptı.
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Paristeki otelini ve odasını çok beğendiğini ifade eden Zeynep Alkan'ın yeni seksi fotoğrafları da sosyal medya takipçileri tarafından çok beğenildi.
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Alkan'ın iddialı pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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