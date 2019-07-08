İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte konserlerine tam gaz devam eden ünlü şarkıcı Hadise, önceki gece sahne kostümüyle dans edip fotoğraf paylaşınca sosyal medyada tepki çekti.

İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü - Sayfa 1

Türkiye'nin en çok kazanan pop sanatçılarından biri olan Hadise, haliyle her paylaştığıyla gündeme geliyor. Instagram hesabından paylaştıklarının tepki çekeceğini tahmin ederek gönderilerini yoruma kapatan Hadise, son paylaşımlarıyla ise pes dedirtti.

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İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü - Sayfa 2

Önceki gün Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde sahneye çıkan Hadise, sahne öncesi ve sonrası sosyal medyayı salladı. Ancak paylaşımlarındaki sahne kıyafeti, takipçileri tarafından tepki çekti.

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İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü - Sayfa 3

Hadise'nin bu kıyafeti iç çamaşırına benzetilirken, kimileri "Kendini Beyonce sanıyor, ahlak ve utanma kalmamış yazık" ve "Çok itici" yorumlarını yapmaktan geri kalmadı.

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İç çamaşırına benzer sahne kostümü pes dedirtti! Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü - Sayfa 4

Göğüs ucu skandalı: Öte yandan Hadise, geçtiğimiz hafta bu fotoğrafla gündeme gelmiş ve göğüs ucunun göründüğü konusunda takipçilerinden sert bir şekilde uyarı almıştı.

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