İbrahim Tatlıses'ten şoke eden itiraf! "Gençliğim yandı demişti..."

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 28 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan lüks site yangını, yeniden gündemde. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu blokta çıkan ve ancak 8 saatte kontrol altına alınabilen yangın, geride büyük bir enkaz bırakmıştı.

"GENÇLİĞİM VE ÖDÜLLERİM YANDI" DEMİŞTİ

Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, o dönem yaptığı açıklamada maddi kaybından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, "Evimiz yansa iyi, benim gençliğim yandı. 45 senede aldığım ödüllerim, 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım o plaketler yandı." diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.