İbrahim Tatlıses'ten oğluna hırsız suçlaması! "Vurulduğum gün kasamı boşalttı"

Yıllardır kendi adını taşıyan " İbo Show" programıyla ekranlara gelen, güçlü sesi, yaptığı şarkılarla, oynadığı filmlerle akıllara kazınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün yaptığı sitem dolu babalar günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşmüş, eski eşi Adalet Sara'dan imalı yanıt gelmişti. Tatlıses Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programının canlı yayınına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlıses için hırsız suçlamasında bulunarak " Vurulduğum gün kasamı boşalttılar" dedi..