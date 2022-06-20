İbrahim Tatlıses'ten oğluna hırsız suçlaması! "Vurulduğum gün kasamı boşalttı"
Güçlü sesi, yaptığı şarkılarla, oynadığı filmlerle hafızalara kazınan, yıllardır kendi adını taşıyan " İbo Show" programıyla ekranlara gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün yaptığı sitem dolu babalar günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlıses için hırsız suçlamasında bulundu..
Yıllardır kendi adını taşıyan " İbo Show" programıyla ekranlara gelen, güçlü sesi, yaptığı şarkılarla, oynadığı filmlerle akıllara kazınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses önceki gün yaptığı sitem dolu babalar günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşmüş, eski eşi Adalet Sara'dan imalı yanıt gelmişti. Tatlıses Beyaz Tv'de yayınlanan magazin programının canlı yayınına bağlanarak oğlu Ahmet Tatlıses için hırsız suçlamasında bulunarak " Vurulduğum gün kasamı boşalttılar" dedi..
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmişti. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses bu zor günleri geride bırakmıştı. Ancak baba- oğulun arası Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden uzun süredir bozuktu. Sosyal medyadan birbirlerine sert ifadeler kullanan baba oğul arasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Derin krizin sebebi ortaya çıktı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, paylaştığı bir fotoğrafın altına bütün çocuklarından bahsedip sadece Ahmet Tatlıses'ten bahsetmemesi krizin derinleştiğini ortaya koymuştu.
Sitem dolu babalar günü mesajını paylaşmıştı!
Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile arası açık olan İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından babalar günü paylaşımı yaparak 'Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır.' mesajını paylaşmıştı.