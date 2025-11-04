İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e tokat gibi cevap! Aralarındaki gerginlik iyice büyüyor
Aile krizinde mahkemelik olan sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. İkili arasındaki gerginlik günden güne tırmanırken, bu sefer de İbrahim Tatlıses'ten oğluna tokat gibi sözler... Bakın oğluna neler söyledi...
Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasından uzun zamandır bitmek bilmeyen bir kavga var. Bir türlü anlaşmaya varamayan baba-oğul, mahkemelik oldu ve aralarındaki gerginlik günden güne artarak devam ediyor. Son olarak İbrahim Tatlıses'ten bir hamle geldi ve o açıklamaları yaptı. Tatlıses'in oğluna ithafen söyledikleri, sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Bakın neler söyledi...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu.
TORUNUNU DAİREDEN ATTI
Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu. Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verilmiş ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmedilmişti.
Tatlıses, daha sonra da 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı. Baba oğul arasındaki gerginlik bitmiyor. Ünlü türkücü, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.