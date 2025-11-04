İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e tokat gibi cevap! Aralarındaki gerginlik iyice büyüyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasından uzun zamandır bitmek bilmeyen bir kavga var. Bir türlü anlaşmaya varamayan baba-oğul, mahkemelik oldu ve aralarındaki gerginlik günden güne artarak devam ediyor. Son olarak İbrahim Tatlıses'ten bir hamle geldi ve o açıklamaları yaptı. Tatlıses'in oğluna ithafen söyledikleri, sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Bakın neler söyledi...