İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a büyük haksızlık kendisi böyle anlattı
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, babasının bütün çocuklarına ev verdiğini kendisine vermediğini söyledi.
İbrahim Tatlıses ile arasını düzelten Dilan Çıtak Tatlıses, açıklamalarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Miras için soyadı istemediğini söyleyen Tatlıses'e ''Babanız, Bitez'deki evlerinin satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı abiniz Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu, neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?'' sorusu soruldu.
Sorular karşısında tepkisiz ve sessiz kalmayı tercih eden Dilan Çıtak, şunları söyledi:
“Bu konuda yorum yapamam, olayda taraf değilim. Orada çok farklı bir hiyerarşi var. Ben o hiyerarşiye çok dahil değilim, o yüzden ne olduğunu pek bilmiyorum.”
Dilan Çıtak Tatlıses, Tatlıses'in kızı olarak miras beklentisi olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı:
''Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım.''