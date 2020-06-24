İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'a büyük haksızlık kendisi böyle anlattı

Sorular karşısında tepkisiz ve sessiz kalmayı tercih eden Dilan Çıtak, şunları söyledi:

“Bu konuda yorum yapamam, olayda taraf değilim. Orada çok farklı bir hiyerarşi var. Ben o hiyerarşiye çok dahil değilim, o yüzden ne olduğunu pek bilmiyorum.”





