İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya duygusal mesaj! "Allah bizi ayırmasın"

Ünlü türkücü; İdo Tatlıses, Elif Ada Tatlıses ve Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş ile bir araya geldi. Tatlıses, her bir evladı için ayrı ayrı paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdi. Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile olan fotoğrafını paylaşan Tatlıses, gönderisine şu notu düştü:

“Kızım Melek, adı gibi melek… En merhametlim. İyi ki benim kızımsın.”