İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya duygusal mesaj! "Allah bizi ayırmasın"
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yaşını bu kez sahnede değil, çocuklarıyla birlikte kutladı. Batum’daki konserinde doğum günü pastasıyla duygusal anlar yaşayan Tatlıses, ailesiyle bir araya gelerek özel kareler paylaştı. Ünlü isim, oğlu İdo Tatlıses için yazdığı mesajla dikkat çekti.
Yeni yılı Batum’da sahne alarak karşılayan İbrahim Tatlıses, doğum gününü de aynı gecede kutlamış, sürpriz pasta karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Sahnede yaşadığı bu anlamlı anların ardından Tatlıses, çocuklarıyla bir araya gelerek yeni yaşını ailesiyle taçlandırdı.
Ünlü türkücü; İdo Tatlıses, Elif Ada Tatlıses ve Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş ile bir araya geldi. Tatlıses, her bir evladı için ayrı ayrı paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdi. Kızı Melek Zübeyde Akkaş ile olan fotoğrafını paylaşan Tatlıses, gönderisine şu notu düştü:
“Kızım Melek, adı gibi melek… En merhametlim. İyi ki benim kızımsın.”
Elif Ada Tatlıses de babasının doğum gününde yanında yer aldı. Kızıyla verdiği kareyi paylaşan Tatlıses, duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Güzel prensesim… İsmin gibi hep dik dur. Baban her zaman senin yanında. İyi ki varsın altın ufağım.”
Oğlu İdo Tatlıses için yazdığı mesaj ise takipçilerini duygulandırdı. Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Oğlum İdo… Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. İyi ki benim oğlumsun. Allah seni evlatlarından, güzel ailenden ve benim yanımdan ayırmasın.”