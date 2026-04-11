İbrahim Tatlıses'ten güzel haber! Ameliyattan çıktı, son sağlık durumu...
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi altına olan İbrahim Tatlıses, ameliyat oldu. Operasyondan çıkan usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.
İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser maratonunun ardından döndüğü İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
AMELİYAT OLDU
Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan 72 yaşındaki sanatçı, ameliyat oldu. Usta sanatçının operasyon geçirdiği hastaneden sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklamada bulundu.
Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi." dedi.