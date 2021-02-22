İbrahim Tatlıses'le 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya kalp koyup paylaştı

Karakaya, Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın İbo Show'u ziyaret etmesinden sonra kıskançlık krizine girmiş ve ilişkiyi bitirme kararı almıştı. İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu da iddialar arasındaydı.