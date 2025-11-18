İbrahim Tatlıses'in yılbaşında alacağı ücret dudak uçuklattı!
İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı gerginliklerle ve vesayet davasıyla gündemde epey konuşulmuştu. Tatlıses bu kez yılbaşı sahnesinde alacağı ücretle çok konuşuluyor. İddialara göre ünlü sanatçı, bu yılbaşında ilk kez Gürcistan Batum'da sahne alacak. Bu konseri için alacağı ücret ise dudakları uçuklattı. Bakın İbrahim Tatlıses, bir gecede kaç para kazanacak...
Oğlu Ahmet ile yaşadığı uzun soluklu gerilim ve vesayet davasıyla gündemden düşmek bilmeyen ve her gelişmeyle çok konuşulan İbrahim Tatlıses hakkında bu kez yılbaşı sahnesiyle ilgili iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında söylenilenlere göre ünlü sanatçı, yılbaşında Batum'da sahne alacak. Tatlıses'in yılbaşı sahnesi için alacağı ücret ise duyup da inanamayacak türden...
Son dönemde aile içi tartışmalarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses tarafından açılan vesayet davasının merkezindeydi.
Ahmet Tatlıses, babasının "akıl sağlığından şüphe duyduğunu" öne sürerek vesayet talebinde bulunmuş ancak mahkeme, ünlü sanatçının akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğu yönünde karar vermişti.
TATLISES : AKIL SAĞLIĞIM YERİNDEDİR
Mahkemenin ardından yazılı bir açıklama yapan İbrahim Tatlıses, kendisi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı, "Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir."