İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı tam bomba! Gülçin Karakaya İbo'dan 42 yaş küçük
İbrahim Tatlıses uzun süre sonra yeni sevgilisiyle kameralar karşısına geçti. Tatlıses'in 26 yaşındaki yeni sevgilisi kim? Tatlıses üçüncü kez nikah masasına mı oturuyor?..
İbrahim Tatlıses, uzun süre sonra kendisine genç bir sevgili yaptı. Ayşegül Yıldız'dan boşandıktan sonra hayatındaki kadınlarla hiç kameralar önüne çıkmayan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bu kez 28 yaşındaki sevgilisiyle kameralar karşısına çıktı. Tatlıses'in sevgilisi kendisinden 42 yaş küçük... İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim?
İbrahim Tatlıses, aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.
2. Sayfada yer alan habere göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
26 yaşında olduğu belirtilen Tatlıses'in yeni sevgilisi Gülçin Karakaya'nın neşeli halleri kameralara yansıdı...