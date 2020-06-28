İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı tam bomba! Gülçin Karakaya İbo'dan 42 yaş küçük

İbrahim Tatlıses, uzun süre sonra kendisine genç bir sevgili yaptı. Ayşegül Yıldız'dan boşandıktan sonra hayatındaki kadınlarla hiç kameralar önüne çıkmayan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da bu kez 28 yaşındaki sevgilisiyle kameralar karşısına çıktı. Tatlıses'in sevgilisi kendisinden 42 yaş küçük... İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi kim?