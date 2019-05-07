İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı! Küçük İbo bakın şimdi ne yapıyor

Levent Üzümcü ve Hakan Yılmaz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Küçük İbo dizisi yayınlandığında, İbo henüz 12 yaşındaydı. Bir dönem Türkiye'nin en tartışılan konuları arasına giren Küçük İbo, büyüyüp genç bir adam oldukça, çocukluğunda kazanmış olduğu ünü yitirmeye başladı.