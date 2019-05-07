İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı! Küçük İbo bakın şimdi ne yapıyor
İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla ünlenen, Tatlıses'in veliahtı olarak görülen Küçük İbo bakın şimdi ne yapıyor...
21 Mart 1984 yılında Urfa'da dünyaya gelen Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da gerçekleşen bir konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kapınca şöhretin kapılarını aralamıştı. Asıl adı ise İbrahim Küçük'tür.
Levent Üzümcü ve Hakan Yılmaz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Küçük İbo dizisi yayınlandığında, İbo henüz 12 yaşındaydı. Bir dönem Türkiye'nin en tartışılan konuları arasına giren Küçük İbo, büyüyüp genç bir adam oldukça, çocukluğunda kazanmış olduğu ünü yitirmeye başladı.
''Sesimin değişme ihtimali beni huzursuz etti ve ben o endişeyle yavaş yavaş geri çekildim'' itirafıyla ekranlardan uzaklaşma sebebini açıklayan Küçük İbo, 20 yaşındayken vatani görevini yapmak için Diyarbakır'a gitti.
Sakarya Üniversitesi Elektronik Bölümü'nden mezun olan İbo, 2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkarsa da yine beklediği yükselişi yakalayamadı.