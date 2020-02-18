İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia eden Sibel Gökçe davayı kaybetti

Tatlıses'in avukatı, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan bu çirkin ve asılsız iddia yüzünden müvekkilinin yaşantısının olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi.