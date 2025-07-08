İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı duyanları şaşırttı! Kardeşi yanlışlıkla ağzından kaçırdı

Magazin dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses, bu kez müzik değil; geçmişi, kişiliği ve özel hayatıyla gündemde. Gazeteci Burhan Akdağ, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu "Magazin Bahane" programında, Tatlıses'in kamuoyunun pek bilmediği yönlerini anlattı.