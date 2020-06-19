İbrahim Tatlıses'in sırlarını oğlu Ahmet Tatlıses ifşa etti! Karakolluk oldular
Geçtiğimiz günlerde sırlarını ifşa eden kişiyi aradığını belirterek gözdağı veren İbrahim Tatlıses, karakola giderek oğlu Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, önceki günlerde yaptığı açıklamasında aile sırlarını ifşa eden bir köstebeğin olduğundan ve onun peşine düştüğünü söyledi. Tatlıses, sosyal medya paylaşımında köstebeğe gözdağı vererek kendisini ifşa etmesi çağrısında bulundu.
Yazlığında bulunan Tatlıses, “İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?” ifadelerini kullandı.
"Oğlu Ahmet Tatlıses'i şikayet etti": İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan, aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.
Ahmet Tatlıses ifade vermek için emniyete gittiği esnada babası İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.