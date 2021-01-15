İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sevmediğim Yalan' şarkısı Aleyna Tilki söyledi dillere düştü

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformda Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in başrollerinde olduğu İşte Bu Benim Masalım dizisi sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İşte Bu Benim Masalım'ın yeni yayımlanan bölümünü ise Aleyna Tilki'yi dillere düşürdü.