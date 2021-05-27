İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı bakın neler söyledi 'Küs öldü' demişlerdi
Oğuz Yılmaz'ın ölümünün ardından İbrahim Tatlıses'le küs öldü denmişti. Tatlıses'in pişmanlığı sözlerine yansıdı.
Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. İbrahim Tatlıses de bir dönem programında gerginlik yaşadığı Oğuz Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, "Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir aramızda bir tartışma geçti. Ben ettim, cennettik olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Ankara türküleriyle adından söz ettiren isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapılmıştı.
Yılmaz'ın vefatının ardından nasıl bir tavır izleyeceği merak edilen İbrahim Tatlıses ise başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.