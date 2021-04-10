İbrahim Tatlıses'in oğlundan Esra Dermancıoğlu'na tepki! 'İslamiyet'e uzak olduğu için...'
Esra Dermancıoğlu'nun aldatılma üzerine sözlerine İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses sert çıktı.
Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan Gör Beni adlı programına katıldı. Her daim samimi tavırları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Dermancıoğlu, ünlü televizyoncunun sorularına verdiği cevaplarla adından söz ettirdi.
Eski eşi tarafından aldatıldığını itiraf eden Esra Dermancıoğlu'nun aldatılmak üzerine söylediği sözler tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya hak verirken bazıları Dermancıoğlu'na katılmadıklarını dile getirdi. Fakat bir ismin sert eleştirisi dikkatlerden kaçmadı.
Dermancıoğlu, programda "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" dedi.
Esra Dermancıoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı. Oyuncuya en sert tepkilerden biri de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'den geldi.