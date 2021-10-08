İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses evlendi eşi Yasemin Şefkatli dillerde

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir nişan töreniyle nişanlanan ve pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. İdo Tatlıses ile nişanlısı Yasemin Şefkatli evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi. Tatlıses ve Şefkatli, görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın ederken, sosyal medyaya yansıyan karelerle ilgili en çok gündeme gelen konu ise Yasemin Şefkatli'nin güzelliği ve seçtiği gelinliği oldu. Çok güzel bir gelin olduğu yönünde yorumlar yapılan Yasemin Şefkatli gelinlik tercihi ile sosyal medyada adeta yerden yere vuruldu.