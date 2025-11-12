İbrahim Tatlıses'in mal varlığına el mi kondu? Lüks villalar, oteller, TV kanalları, araç filosu... Dev servetiyle yeniden gündemde
İbrahim Tatlıses serveti, özel hayatı ve açıklamalarıyla hiç gündemden düşmüyor. Tatlıses son dönemde oğlu Ahmet ile yaşadığı sorunlarla çok konuşuluyor. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e, akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vesayet davası açmıştı. Dava sonuçlandı mı? İbrahim Tatlıses'in mal varlığına tedbir mi kondu?
Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
'TARAFSIZ BİR VASİ ATANSIN'
Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek; İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.
'MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU'
Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.