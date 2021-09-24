İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme konserinden sonra 'detone' tepkisi
İmparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme'de 1,5 milyon TL tutan ışıklandırma hazırlığıyla sahne aldı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından şarkı söylemekte zorlanan Tatlıses'le ilgili sosyal medyada 'detone' olduğu yorumları yapıldı.
"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti. Sosyal medyada İmparator'un ara ara detone olduğu ifade edilse de, 'geçirdiği rahatsızlık sonrası bu durumun çok normal olduğu, yaşamasının bile bir mucize olduğu, önemli olanın sahneye çıkabilecek gücü ve motivasyonu kendinde bulabilmesi' olduğu yorumları yapıldı.
Yılların arabesk şarkıcısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla yeniden bir araya geldi.
"Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez"
Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.
İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.