İbrahim Tatlıses'in kalbindeki yeni isim kim? Canlı yayında ağzından kaçırdı
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten canlı yayında olay olacak sözler geldi. 73 yaşındaki Tatlıses, kalbinin İzmir'den bir kadın için yeniden attığını söyleyerek aşk kapılarını bir kez daha araladığının sinyalini verdi.
