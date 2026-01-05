İbrahim Tatlıses'in kalbindeki yeni isim kim? Canlı yayında ağzından kaçırdı

İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, kalbinin bir kez daha İzmir'de attığını söyleyerek yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Tatlıses, "Aşık oldum. İzmir'de bir tane kara kız var, ona aşık oldum" sözleriyle stüdyodakileri ve izleyicileri şaşırttı.

Ünlü sanatçının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tatlıses'in yeni aşkının kim olduğu ise merak konusu oldu.