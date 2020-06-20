İbrahim Tatlıses'in ifadesi ortaya çıktı oğlu Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu
İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi olduğu iddia edildi. İşte ikilinin karşılıklı açıklamaları
İbrahim Tatlıses, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren ünlü sanatçı, kendisine ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle tehdit edildiğini söyledi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Tatlıses ifadesinde şunları söyledi:
''Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş.''
''Benim Tatlıses Konakları’na gelmeme de engel olarak 18 Haziran’da ‘O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum’ şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı."
"Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir.''