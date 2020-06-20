İbrahim Tatlıses'in ifadesi ortaya çıktı oğlu Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu

"Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir.''