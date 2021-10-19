İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı dudak uçuklattı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Talıses geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile evlendi. Tatlıses'in servet değerinde bir harcama yaptığı düğünde gelinine taktığı altın kemerin fiyatı ise olay oldu. Çiçeği burnunda gelin Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de Raffles Otel’de düzenlenen görkemli düğün sonrası İbrahim Tatlıses ile düğünde çektirdikleri bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken ayrıntı ise Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer oldu.