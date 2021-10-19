İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı dudak uçuklattı!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile evlendi. Düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine düğün hediye olarak taktığı altın kemerin fiyatı ise duyanları şaşırttı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Talıses geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli ile evlendi. Tatlıses'in servet değerinde bir harcama yaptığı düğünde gelinine taktığı altın kemerin fiyatı ise olay oldu. Çiçeği burnunda gelin Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de Raffles Otel’de düzenlenen görkemli düğün sonrası İbrahim Tatlıses ile düğünde çektirdikleri bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken ayrıntı ise Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer oldu.
İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'dan dünyaya gelen kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses'i 7 Ekim tarihinde gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendirdi. Tatlıses'in düğünde gelini Yasemin Şefkatli'ye verdiği hediye ise günler sonra ortaya çıktı.
Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan İmparator'un gelinine taktığı altın kemerin 450 bin TL olduğu öğrenildi.
3 yıllık aşıklar geçtiğimiz hafta dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim tarihinde Raffles Otel’de gerçekleşen ve ünlü isimlerin boy gösterdiği 550 kişilik düğün töreni aradan günler geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor...