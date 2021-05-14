İbrahim Tatlıses'in gafına yanıt verdi! 'Ciğerim yanıyor' deyip Deniz Seki anlattı
Pop müziğin sevilen şarkıcısı Deniz Seki, İbo Show'daki sözlerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e yanıt verdi. Seki hayatına dair bilinmeyenleri de anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda Deniz Seki, Star TV'de yayınlanan İbo Show programına konuk olmuştu. İbrahim Tatlıses, aşkı unuttuğunu ve Seki'den aşkı kendisine tarif etmesini istemişti. Seki, "Senin başka aşkların var. Çocukların, torunların var. Meslek aşkın var." demişti.
Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, "Anlat anlat da yüzüme kimse bakmasın." diye konuşmuştu. Bu lafların üzerine Seki'ye kızan İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcıya kilosu ile ilgili şaka yapmıştı.
Uzunca bir süredir kilo veren ve fit bir görüntüsüyle magazin gündeminden düşmeyen Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'in bu sözleri kendisine söylemediğini düşünen Seki, ünlü şarkıcıyı duymamıştı.
24 yıl önce müzik serüvenine başlayan 50 yaşındaki Deniz Seki, Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'e bilinmeyenleri anlattı. Hayatına dair açıklamalarda bulunan Seki, İbrahim Tatlıses'le ilgili konuştu.