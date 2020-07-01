İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 42 yaş küçük sevgili için bakın ne dedi
İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşamasına eski eşi Perihan Savaş'tan olay sözler... Savaş'ın tepkisi sert oldu.
Son günlerin en çok konuşulan ismi İbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses'in yeni sevgilisinin kendisinden 42 yaş küçük manikürcüsü Gülçin Karakaya olduğu ortaya çıktığından beri magazin gündeminden düşmüyor. ''Kadınsız yapamam'' diyerek yeni sevgilisini doğrulayan Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş ise oldukça tepkili.
Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde, torunları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile Bodrum'da tatil yaptığı esnada kameraların objektifine takıldı. Savaş, eski eşinin yeni ilişkisi hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Sabah'ın haberine göre, Perihan Savaş, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşkının sorulması üzerine "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" dedi.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, önceki gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına verdiği röportajda aşkını ilan etti. "Ben kadınsız yapamam" diyen Tatlıses, yeni aşkıyla bir de kamera karşısına geçti.