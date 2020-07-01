İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 42 yaş küçük sevgili için bakın ne dedi

Son günlerin en çok konuşulan ismi İbrahim Tatlıses oldu. Tatlıses'in yeni sevgilisinin kendisinden 42 yaş küçük manikürcüsü Gülçin Karakaya olduğu ortaya çıktığından beri magazin gündeminden düşmüyor. ''Kadınsız yapamam'' diyerek yeni sevgilisini doğrulayan Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş ise oldukça tepkili.