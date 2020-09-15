İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Tinder mı kullanıyor o hesap ifşa oldu
İbrahim Tatlıses’ten 2013'te boşanan Ayşegül Yıldız'ın Tinder hesabı olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitelerinde kullanıldığı fark edildi.
2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen fakat evliliği uzun sürmeyen Ayşegül Yıldız, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sağlıklı yaşam için spor yapan Yıldız, bir anda ilginç spor pozlarıyla anılmak yerine Tinder hesabıyla gündeme bomba gibi düştü.
Ayşegül Yıldız'a sosyal medya hesabı Instagram'ın özel mesajlar kısmından bir sürü fotoğraf geldi ve herkes ''Tinder hesabın mı var'' sorusunu sordu.
Ayşegül Yıldız, gelen mesajları görünce çileden çıktı ve Instagram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım? Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.