İbrahim Tatlıses'in büyük pişmanlığı çocukları duyunca çok üzülecek!

Oğluyla aralarında ne olmuştu?: İbrahim Tatlıses, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren ünlü sanatçı, kendisine ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle tehdit edildiğini söyledi.