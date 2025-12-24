BIST 11.347
|
İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı...

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, son olarak ailesini derinden sarsan acı bir haberle gündeme geldi. Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının vefat ettiğini duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı... - Resim: 1

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, ailesini derinden sarsan bir vefat haberiyle gündeme geldi. Usta sanatçının amcası Halil Tatlı yaşamını yitirdi.

İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı... - Resim: 2

CENAZE BİLGİLERİ AHMET TATLISES'TEN

Halil Tatlı'nın cenaze törenine ilişkin detayları ise İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses paylaştı. 

İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı... - Resim: 3

Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından, cenazenin öğle namazına müteakip Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nden kaldırılarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı... - Resim: 4
