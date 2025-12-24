İbrahim Tatlıses'in amcası vefat etti! Sosyal medyadan taziye mesajı yağdı...
Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses, ailesini derinden sarsan bir vefat haberiyle gündeme geldi. Usta sanatçının amcası Halil Tatlı yaşamını yitirdi.
CENAZE BİLGİLERİ AHMET TATLISES'TEN
Halil Tatlı'nın cenaze törenine ilişkin detayları ise İbrahim Tatlıses'in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses paylaştı.
Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından, cenazenin öğle namazına müteakip Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nden kaldırılarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.
