İbrahim Tatlıses'in altın kemer taktığı Yasemin Şefkatli'nin gelinliği için Derya Tuna yorumu
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'in 7 Ekim akşamı görkemli bir düğünle dünya evine girdiği Yasemin Şefkatli'nin gelinliği hala dillerde... Derya Tuna gelininin dekolteli ve transpara gelinliği için ilk kez konuştu. Sosyal medyada ise İbrahim Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemerin fiyatı konuşuluyor.
Yasemin Şefkatli, kayınpederi ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta kayınpeder İbrahim Tatlıses'in, Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktığı ayrıntısı dikkat çekti. Kemerin fiyatının en az 300 bin TL olduğu bilgisi sosyal medyada yayıldı. Öte yandan Yasemin Şefkatli'nin düğün için hazırlattığı 5 gelinlikten biri olan sırt dekolteli ve transparan gelinliğin aileden uyarı aldığı söylentileri ise magazinde bomba etkisi yarattı. Derya Tuna bu haberlere karşı sessizliğini korurken en sonunda söylentilere dayanamadı.
Sık sık düğünden kareler ve vidolar paylaşan Şefkatli, ilk kez altın kemerli fotoğrafını yayınladı. Ünlü türkücünün gelinine taktığı altın kemerin kalınlığı dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta muhteşem bir düğünle 3 yıllık sevgilisi İdo ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, düğünden kareler paylaşmaya doymuyor. Şefkatli'nin paylaşımları arttıkça düğüne dair detaylar da sosyal medyada ve magazinde gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’yi büyük bir düğünle evlendiren ve önceki gün İstinye Park’ta görüntülenen Derya Tuna, “Yasemin Şefkatli’nin dekolte gelinliğine kayınvalidesi onay vermedi” haberlerine de açıklık getirdi.