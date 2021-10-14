İbrahim Tatlıses'in altın kemer taktığı Yasemin Şefkatli'nin gelinliği için Derya Tuna yorumu

Yasemin Şefkatli, kayınpederi ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta kayınpeder İbrahim Tatlıses'in, Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktığı ayrıntısı dikkat çekti. Kemerin fiyatının en az 300 bin TL olduğu bilgisi sosyal medyada yayıldı. Öte yandan Yasemin Şefkatli'nin düğün için hazırlattığı 5 gelinlikten biri olan sırt dekolteli ve transparan gelinliğin aileden uyarı aldığı söylentileri ise magazinde bomba etkisi yarattı. Derya Tuna bu haberlere karşı sessizliğini korurken en sonunda söylentilere dayanamadı.