İbrahim Tatlıses'ın 42 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya gerçeği ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses, kendisinden tam 42 yaş küçük sevgilisiyle olay olmaya devam ediyor. Sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.
Son olarak kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle dillerden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in sevgilisi hakkında ortaya çıkan yeni bir geçek herkesin ağzını açık bıraktı.
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2011 yılında geçirdiği kaza sonrası uzun süredir ekranlarda olmayan 68 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki yeni aşkı Gülçin Karakaya ile kamera karşısına geçti.
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İzmirli olduğu öğrenilen Gülçin Karakaya için İbrahim Tatlıses, asistanım demişti fakat gerçek kısa bir sürede ortaya çıktı. Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı.
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İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.
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