İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi belli oldu! Kardeşi Hüseyin Tatlı her şeyi itiraf etti

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında bu hafta İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı konuktu. Programın daha ilk dakikalarında samimiyet dozunu artıran Hüseyin Tatlı, yıllardır içinde tuttuğu kırgınlıkları, aile içindeki dengeleri ve çocukluk yıllarının izlerini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

Aile bağları, çocukluk yılları, müzik kariyeri ve ünlü sanatçıyla yaşadığı kırılma anlarını samimi bir dille anlatan Hüseyin Tatlı, "İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm ama o bize evlat gözüyle bakmadı" sözleriyle dikkat çekti.