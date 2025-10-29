İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi belli oldu! Kardeşi Hüseyin Tatlı her şeyi itiraf etti
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Haber Bahane'de yıllardır saklanan aile sırlarını ve kırgınlıklarını ilk kez itiraf etti. "Onu baba gibi gördüm ama o bize evlat gözüyle bakmadı" ifadelerini kullanan Hüseyin Tatlı, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Bütün aileyi aynı apartmanda toplayacağım" vaadini hatırlatarak, "30 yıl geçti, o söz hiç tutulmadı" sözleriyle dikkat çekti. Bakın Hüseyin Tatlı başka hangi dikkat çeken açıklamalarda bulundu...
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı her şeyle gündemin merkezinde yer almayı başaran ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Gündeme gelmesi için bir yerde adının geçmesi bile yeterli olan Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlıses, bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Usta sanatçının 30 yıllık vaadi ortaya çıktı. Bakın kardeş Tatlı, başka neler söyledi...
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında bu hafta İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı konuktu. Programın daha ilk dakikalarında samimiyet dozunu artıran Hüseyin Tatlı, yıllardır içinde tuttuğu kırgınlıkları, aile içindeki dengeleri ve çocukluk yıllarının izlerini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.
Aile bağları, çocukluk yılları, müzik kariyeri ve ünlü sanatçıyla yaşadığı kırılma anlarını samimi bir dille anlatan Hüseyin Tatlı, "İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm ama o bize evlat gözüyle bakmadı" sözleriyle dikkat çekti.
"İBRAHİM TATLISES'İ BABA OLARAK GÖRDÜM"
Hüseyin Tatlı, babasını küçük yaşta kaybettiğini belirterek, İbrahim Tatlıses'i hayatında bir baba figürü olarak gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçıyla ilişkilerinin zamanla kopma noktasına geldiğini anlatan Tatlı, duygusal bir kırılmayı şu sözlerle dile getirdi: "İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm. Onunla ilişkimin kopmasının sebebi, biz ona baba gözüyle bakarken onun bize evlat gözüyle bakmamasıydı."
"30 YIL ÖNCE 'AİLEYE APARTMAN YAPACAĞIM' DEDİ, HİÇ OLMADI"
Tatlı, İbrahim Tatlıses'in yaklaşık 30 yıl önce tüm ailesini bir araya getirecek bir apartman yapma sözü verdiğini, ancak bunun hiçbir zaman hayata geçmediğini ifade etti. Tatlı, bu konuyu şöyle anlattı, "Oğlum neye ihtiyacınız var bende? Ben size bir apartman yapacağım, 10 katlı. Bütün sülalemi buraya oturtacağım. 30 sene önce bunu söyledi. Bir türlü olmadı."
Hüseyin Tatlı, bu sözün gerçekleşmemesini "belki de hayır vardır" diyerek değerlendirirken, İbrahim Tatlıses'in o dönem iyi niyetle düşündüğünü ancak kendilerini oyaladığını düşündüğünü de dile getirdi.